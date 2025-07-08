Происшествия

Еще один БПЛА уничтожили в небе над Порховом

Еще один БПЛА уничтожили в небе над Порховом 27 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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«Информирую, что ещё один беспилотник противника уничтожен в небе над пороховым. Ещё раз убедительно прошу соблюдать осторожность - при уничтожении БПЛА возможен разлёт металлических элементов, в том числе поражающих элементов боевой части БПЛА», - сказал Михаил Ведерников.

Противник оснащает БПЛА кассетными боеприпасами, которые продолжают представлять опасность даже после уничтожения беспилотника.

«Если вы нашли какой-либо подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, свяжитесь с любым представителем власти, самостоятельно или с привлечением наших дружинников оцепите территорию до прибытия сотрудников правоохранительных органов», - заключил губернатор.

При пролете БПЛА следует оперативно позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области 725200.

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Ранее сообщалось о шести сбитых беспилотниках.

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Напомним, в Псковской области введен запрет съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.