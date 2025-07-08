БПЛА сбили в Невельском округе

Беспилотный летательный аппарат сбили в Невельском муниципальной округе 27 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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«В Невельском МО Псковской области сбит 1 БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков. Введён режим беспилотной опасности, возможны перебои в работе связи», - сказал Михаил Ведерников.
При пролете БПЛА следует оперативно позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области 725200.