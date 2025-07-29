T1 Интеграция получила статус золотого партнера компании Eltex – крупнейшего отечественного производителя оборудования для построения сетей передачи данных всех уровней. Этот статус подтверждает высокий уровень компетенций команды Т1 Интеграция, а также эффективность партнерского взаимодействия компаний.
Команда Т1 Интеграции обладает всеми необходимыми инженерными компетенциями для работы с оборудованием Eltex. Специалисты компании прошли обучение и сертификацию в Академии Eltex, владеют навыками проектирования, монтажа, пусконаладочных работ и технического сопровождения оборудования. Статус золотого партнера Eltex подтверждает, что Т1 Интеграция отвечает ключевым критериям вендора: наличие сертифицированных инженеров, проектного отдела, экспертизы в разработке HLD и LLD-дизайнов сетей, а также успешный опыт внедрения решений Eltex в крупных проектах.
Одним из таких проектов стала модернизация телекоммуникационной инфраструктуры банка ВТБ: специалисты заменили оборудование Cisco на решения Eltex в порядка 900 отделениях по всей стране. В рамках партнёрского взаимодействия Eltex предоставил Т1 Интеграции новое оборудование для сетевой лаборатории, в том числе промышленные коммутаторы, что позволило интегратору протестировать передовые разработки, предложить клиенту оптимальные решения и обеспечить их высококачественную техническую поддержку.