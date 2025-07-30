Грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 1 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 1 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.
Температура воздуха по области ночью составит +14...+19 градусов, днем +20...+25 градусов. В ночное время прогнозируются кратковременные дожди, днем местами пройдут ливни, грозы.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах местами порывистый. В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.