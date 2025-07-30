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Среднемесячная температура выше нормы ожидается в августе в Псковской области

Месячная сумма осадков ожидается в пределах 80-130% от климатической нормы в Псковской области в августе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном гидрометцентре, среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха в августе составит от +15,8 до +16,9 градуса. Месячная сумма осадков - от 71 до 86 мм.

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В первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от +21 до +26 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать +28, +30 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от +11 до +16 градусов.

В третьей декаде преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах от +18 до +23 градусов, преобладающие ночные температуры - в пределах от +8 до +13 градусов, в отдельные ночи последней пятидневки температура может опуститься до +6, +7 градусов.

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Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные дни возможны порывы ветра до 15-18 метров в секунду.