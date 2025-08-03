Общество

Останется зеленым

Новость о сносе деревьев в ходе масштабной реконструкции дорожного полотна и тротуаров на улице Некрасова вызвала неоднозначную реакцию у псковичей. В социальных сетях горожане высказывали опасение, что одна из центральных улиц города утратит свой зеленый наряд. Но городские власти уверяют, что это не так, и текущее состояние улицы, лишившейся старых деревьев, - всего лишь переходный момент. Скоро центр города станет не менее зеленым и более удобным. Зачем нужно убрать старые посадки и как Пскову не потерять славу «зеленого города», разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Деревья угрожают

Зрелище свежих пней и распиленных на части стволов в жаркий день на центральной улице города - не самое приятное. Но в данном случае для решения вырубить большую часть зеленых насаждений были веские причины. Причем, не одна.

Начнем с очевидного. Наверняка, многие псковичи и гости города обращали внимание, что в центре города не везде есть возможность укрыться от солнца в тени раскидистых зеленых крон. Просто потому что у большинства деревьев никаких крон уже нет - только сухие ветви. Выглядит это как картинка из фильма ужасов. А, кроме того, без всякой мистики представляет прямую угрозу для тех, кто ходит и ездит мимо них.

«К сожалению, большинство зелёных насаждений вдоль тротуаров представляют реальную опасность. Более 90% деревьев являются сухостойными, поражёнными грибком или находятся в аварийном состоянии. Так, например, от Октябрьского проспекта до улицы Советской таких опасных деревьев насчитывается 13. Оставлять их нельзя - это прямой риск для людей, автомобилей и зданий», - пояснил в своем ТГ-канале глава города Борис Елкин.

Вырубка деревьев на улице Некрасова запланирована до улицы Советской. «Будем уточнять, какое количество деревьев там засохло. Запланирована замена асфальтобетонного покрытия и тротуара. Ныне существующая зеленая зона недостаточно широкая. Она порядка 80 см, и бортовой камень проходит в непосредственной близости от стволов деревьев. Комиссия осуществила оценку. Выявлено 13 деревьев, требующих первоочередного удаления. Старые деревья могут создавать проблемы при неблагоприятных погодных условиях: ломаться, падать, портить имущество и травмировать людей», - рассказал заместитель главы администрации областного центра Алексей Саенко в эфире «ПЛН FM».

Замглавы города добавил, что на этом участке улицы комиссия составила и проработала план по компенсационной высадке деревьев.

Деревья заменят

На то, что деревья не просто удалят с улиц города, а по возможности заменят на другие зеленые насаждения, обратил внимание псковичей и глава города. «Мы не просто убираем старые посадки, а высаживаем новые. Возле здания правительства области появляются хвойные и лиственные молодые деревья, кустарники, а в ближайшем будущем и цветы. Их станет ещё больше, чем раньше», - подчеркнул он.

В частности, известны уже конкретные цифры. Так, в рамках компенсационных посадок запланирована высадка на улице Некрасова и в округе порядка 30 деревьев. Речь идет о размещении саженцев на озелененных территориях у зданий от Некрасова, 26.

Деревья отодвинут

При этом размещение деревьев в непосредственной близости от проезжей части и там, где пролегают инженерные сети, проводиться не будет.

«Наличие деревьев препятствует расширению тротуаров, которые уже перестали соответствовать требованиям ГОСТ», - пояснил глава города.

Надо отметить, что озеленение городских улиц тоже проводится в соответствии с определенными правилами. В настоящее время действуют строительные нормы и правила (СНиП), утвержденные приказом Минстроя России от 30.12.2016 года.

Согласно действующим СНиП, между дорожным полотном и деревьями должно быть не меньше двух метров. Примерно на таком же расстоянии они должны находиться и от инженерных коммуникаций: от теплосетей, водопровода и кабелей связи их должно отделять не менее 2 метров и не менее полутора - от газопровода и канализации (см. таблицу) Также важно и расстояние до зданий и сооружений, оно должно составлять не менее 5 метров, и не менее 4 метров - от опор освещения.

Расположение большинства украшающих город дубов, кленов и тополей давно уже не соответствует современным нормативам, что снижает уровень безопасности горожан, ради которой эти правила и утверждались.

Те же деревья на улице Некрасова в Пскове росли в нарушение существующих нормативов по расположению зеленых насаждений. «Речь идет о том, эти насаждения располагались на ненормативном расстоянии от сетей. Если мы говорим о сетях электроснабжения, то ветви могут вызывать короткие замыкания. Корневая система может негативно влиять на герметичность сетей водоснабжения: портить, прорастать внутрь. Нежелательно, чтобы на инженерных сетях деревья находились. Ежемоментно мы не выезжаем вырубать деревья по всему городу. Мы производим это только там, где планируются работы капитального характера», - подчеркнул Алексей Саенко.

Неужели теперь, согласно новым ГОСТам и СНиПам, Пскову не быть больше зеленым городом? Городские власти отвечают однозначно: быть. Новые деревья появятся на месте снесенных посадок, а там, где их появление невозможно - будут высажены кустарники, требования к расположению которых менее строгие.

При этом, городские пространства станут более светлыми, открытыми и комфортными для горожан. «Сейчас вы можете оценить, насколько просторнее стало на улице Некрасова. Да, изменения всегда вызывают споры. Но наша цель - не просто отремонтировать улицу, а сделать её безопасной, удобной и красивой», - заключил Борис Елкин.

Одним словом, никто не хочет сделать Псков, а тем более его исторический центр, музеем под открытым небом с множеством достопримечательностей и полным отсутствием зелени. Местные власти обещают сохранить зеленый облик города. А то, что мы видим, - просто переходный период, и Псков по-прежнему будет радовать разнообразием деревьев, кустарников и цветов, но станет еще более комфортным для жителей и гостей.

Светлана Синцова