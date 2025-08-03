Вывеску автомойки демонтировали на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Демонтаж самовольно размещенной информационной конструкции произвели в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении городской администрации.
Видео: контрольное управление администрации города Пскова
Совместно с муниципальным казенным учреждением города Пскова «Служба благоустройства города» 7 августа проведен демонтаж информационной конструкции по адресу: город Псков, улица Кузбасской дивизии, 19.
Ранее в Пскове демонтировали 14 самовольно размещенных информационных конструкций.