В Псковской области завершают сезон сбора лесной малины. ФОТО

В Псковской области завершают сезон сбора лесной малины, сообщается в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».
Фотография: группа ВКонтакте «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» / Юлия Алексеева-Романова
«Теперь точно закрытие сезона по малине», - сообщила жительница Псковской области.
Также в Гдовском районе жители собирают чернику.
Фотография: группа ВКонтакте «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» / Анюта Пшеницына
«Гдов - прекрасное место, настоящий рай для души», - сказала подписчица сообщества.
Ранее сообщалось, что краснокнижный гриб гиднеллум голубой обнаружили в печорских лесах.