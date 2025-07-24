Общество

Фотофакт: Краснокнижные грибы обнаружили возле печорской деревни Крупп

Краснокнижный гриб гиднеллум голубой обнаружили в печорских лесах, сообщается в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Петров / «ВКонтакте»

«В районе деревни Крупп обнаружили странные симпатичные грибочки с голубыми бархатными шляпками. На съедобные они похожи не были, поэтому трогать их не стали. Вернувшись домой выяснили, что это краснокнижный гиднеллум голубой, кстати несъедобный», - сообщил очевидец.

Предпочтительные места обитания гриба – сосновые леса, расположенные в северной части европейского полушария. Он любит расти на солнечных местах с белым мхом. Практически всегда грибы растут по одному и лишь иногда образуют небольшие группы. Собирать гинделлум голубой можно с июля по сентябрь.