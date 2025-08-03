Общество

«Центр открытых информационных систем» в Псковской области могут признать банкротом

Арбитражный суд Псковской области в рамках дела №А52-2763/2025 рассматривает заявление общества с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» о признании общества с ограниченной ответственностью «Центр открытых информационных систем» несостоятельным (банкротом). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Судебное заседание по проверке обоснованности отложено на 27 августа.

Кроме того, Арбитражный суд Псковской области рассматривает иск УМВД РФ по Псковской области к обществу с ограниченной ответственностью «Центр открытых информационных систем» о взыскании 8 163 932 рублей 3 копеек убытков в виде разницы между ценой расторгнутого контракта и замещающей сделки.

Как следует из обстоятельств дела, ранее между сторонами был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции административного здания отдела МВД России с ИВС по Островскому району в Острове. В ноябре 2022 года управлением принято решение об одностороннем расторжении контракта по причине неисполнения обществом его условий.

Правомерность принятого управлением решения была предметом рассмотрения в рамках дела №А52-7309/2022. Согласно решению от 25 апреля 2023 года, решение об одностороннем отказе было признано законным.

Объем и стоимость работ, выполненных обществом по данному контракту, установлен в рамках дела №А52-5419/2023. Согласно решению суда от 24 июля 2024 года, с управления в пользу общества взыскано 4 821 380 рублей 58 копеек.

Замещающая сделка заключена управлением с обществом ограниченной ответственностью «ЖилСтройМонтаж».

Как указывает управление в расчете убытков, разница между расторгнутым контрактом и замещающей сделкой составила более 14 млн рублей. Учитывая данные обстоятельства, управление обратилось в суд. Судебное заседание назначено на 4 сентября.