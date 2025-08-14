Общество

Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог

Возникновение новой пандемии является вопросом времени, человечество должно уделять больше внимания подготовке к будущей борьбе, считает вирусолог, почётный профессор Гонконгского университета в КНР Малик Пейрис.

«Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будет справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно», - приводит газета South China Morning Post слова Пейриса.

По словам ученого, в последние десятилетия вирусы животных чаще передаются человеку, чем раньше, и новые вирусы появляются каждые три-четыре года.

«Интенсивное животноводство, рост туризма по всему миру и торговля экзотическими животными увеличили риск передачи новых вирусов от животных к человеку», - добавил он.

Вирусолог отметил, что активное животноводство в сочетании с интенсивным перемещением животных создало условия, благоприятствующие быстрому распространению вируса среди домашнего скота. В качестве примера ученый привел домашних кур, которые «очень сильно подвержены инбридингу для оптимизации производства», отметив, что курицы, которых выращивают в качестве пищи, «теперь генетически практически идентичны».

«Это означает, что если вирус сможет проникнуть в них и начать размножаться, он будет идеально приспособлен для заражения всей мировой популяции бройлерных цыплят», - сказал Пейрис.

Решающую роль в том, сколько людей в мире могут быстро подвергнуться воздействию вируса, играют удобство и скорость международных путешествий, сказал Пейрис.

«Вы можете заразиться новой болезнью где угодно и оказаться на другом конце света за 12 часов, у вас может даже не быть симптомов, но вы будете переносчиком вируса», - сказал он.

Наибольшую обеспокоенность среди новых инфекционных заболеваний, по мнению ученого, вызывают респираторные вирусы, которые могут распространиться по всей планете в течение нескольких недель. Между тем, отметил Пейрис, вирусы, распространяемые комарами и при тесном контакте, сдержать гораздо легче.

Пейрис напомнил, что COVID-19 ясно продемонстрировал, что пандемии могут быть крайне разрушительными не только для здоровья, но и для экономического и социального благополучия, пишет РИА Новости.