Подъем аэростатов с российским триколором запланирован в Великих Луках утром 22 августа

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в Великих Луках состоится масштабная патриотическая акция «Цвета Родины». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук, с территории Городской крепости ранним утром в небо поднимется российский триколор длиной 35 метров, который будет поднят при помощи двух аэростатов.



Фото: администрация Великих Лук

Начало в 7:00. Время подъёма флага может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.

Организаторами мероприятия выступают АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», администрация города Великие Луки, а также Федерация воздухоплавательного спорта.