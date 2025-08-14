Общество

В Великих Луках в честь Дня флага России в небо поднимут 35-метровый триколор

В День государственного флага Российской Федерации, 22 августа, в Великих Луках состоится масштабная патриотическая акция «Цвета Родины»: с территории Городской крепости в небо поднимется российский триколор длиной 35 метров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук, знамя будет поднято при помощи двух аэростатов.

Фото: администрация Великих Лук

Организаторами мероприятия выступают АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив», администрация города Великие Луки, Федерация воздухоплавательного спорта.

«Цель акции — напомнить о значении одного из главных государственных символов России, пробудить чувство гордости за свою страну и продемонстрировать единство граждан. В торжественной части программы примут участие коллектив мажореток и оркестр одного из заводов города. Под аккомпанемент духовых инструментов флаг будет медленно поднят над городом, создавая зрелищную и вдохновляющую картину», - уточнили в администрации Великих Лук.

Планируемое время старта аэростатов — утро 22 августа. Время подъёма флага будет скорректировано в зависимости от погодных условий.