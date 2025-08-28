Общество

Кравцов: Минпросвещения не устанавливает единые требования к фасону школьной формы

Минпросвещения РФ не выдвигает единых требований к фасону и цвету школьной формы. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии выставки «История школьной формы 1900-2025» в ГУМе.

«Хочу сказать, что сегодня по закону каждая школа может определить тот или иной фасон, рекомендовать ту или иную школьную форму. <...> Буквально месяц назад в средствах массовой информации говорилось о том, что Министерство просвещения рекомендует определенную школьную форму. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал он.

С 3 сентября 2025 года в России вступит в силу ГОСТ для школьной формы, разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. В документе ужесточаются требования к свойствам ткани, а также перечислены основные изделия, относящиеся к школьной форме. Отмечается, что стандарт не предъявляет требований к дизайну формы, но она может иметь отличительные знаки образовательной организации, как эмблемы, нашивку, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы. При этом ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду, пишет ТАСС.

ГОСТ призван защитить детей от некачественной одежды, а родителей - от лишних расходов. Если производители маркируют одежду как школьную форму, им придется соблюдать стандарты нового ГОСТа. Покупатели будут уверены в безопасности, контроль качества станет проще и убережет семьи от подделок.