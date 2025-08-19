Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Фотография: Сергей Савостьянов / ТАСС

1 сентября не за горами, и уже совсем скоро дети всей страны отправятся за парты, для них начнется новый школьный учебный год. День знаний - это волнительное торжественное событие для учеников: букеты цветов, линейка и встреча с одноклассниками. Но для родителей начало школьного года, зачастую - весьма суматошный период, покупка канцелярии, спортивной формы и… школьной формы.

На сегодняшний день в России нет обязательных стандартов школьной формы для учебных заведений всей страны, но у каждого образовательного учреждения есть право установить внутренние правила, в том числе регулирующие дресс-код.

Но с 1 июля 2025 года в России вступил в силу ГОСТ на школьную форму, который устанавливает требования к качеству и безопасности одежды для учеников. На днях Министерство просвещения России презентовало новые рекомендованные образцы школьной формы. Реакция родителей, учеников и учителей была неоднозначной и вызвала бурю эмоций, что дает повод для размышления — а нужен ли единый стандарт школьной формы для всех учебных заведений страны? Стоит ли воспользоваться опытом советского прошлого, когда школьная форма была для всех учеников единой, или же предоставить выбор школьного дресс-кода родителям? Может быть, вообще школьную форму стоит отменить? Что о введении единого стандарта школьной формы думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Начальник отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области Нина Блажевич рассказала, какие требования сейчас предъявляют не только к школьной форме, но и к детской одежде в целом, и на что родителям следует обращать внимание при выборе детских вещей.

«Есть показатели биологической безопасности, такие как способность ткани поглощать водяные пары, воздухопроницаемость, также устойчивость к окраске при стирке к поту и трению. Есть химические показатели безопасности. Это определяется инструментально-лабораторным методом. Любая детская одежда должна пройти либо гигиеническую оценку, а для крупных производителей введена обязательная сертификация. Если вспомнить нашу фабрику «Славянка», то у них есть вся сертификация на ту школьную форму, которую они производят. Для некрупных производителей есть добровольная сертификация. Они предоставляют свои документы и декларируют, что они полностью выполняют требования. Чтобы самому оценить школьную форму по качеству, нужно внимательно изучить маркировку».

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор завода ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин считает, что выбор школьной формы нужно предоставить школам, конечно же - с соблюдением интересов родителей, так как те стандарты, которые диктует Москва, соответствуют только столичным запросам и финансам, а в регионах такую форму себе позволить не каждый сможет.

«ГОСТы зачастую регламентируют то, что не соответствует реальности сегодняшнего дня, возможностям производства, климатическим условиям и наличию материалов. Из-за чего потребители нередко делают выбор в пользу импортных производителей. Сейчас мы находимся в условиях ограничений, и многие требования невозможно соблюсти по той причине, что нет доступа к новым технологиям, к тем материалам, которые мы ранее покупали за рубежом. А те материалы, которые производят в России, не всегда соответствуют требованиям ГОСТа. При этом ГОСТы мешают производить то, что нужно потребителю, авторы этих стандартов очень медленно реагируют на изменения в окружающей нас реальности. В итоге это заканчивается тем, что все нарушают ГОСТы, потому что не могут их соблюдать, а контроль за этим достаточно слабый – он случайный, выборочный».

«На мой взгляд, люди, которые придумали форму для школы, это скорее всего москвичи. Вся страна знает, что это государство в государстве, они живут в каких-то своих стандартах и не знают, как живёт страна. Мне кажется, что в каждой школе родители сами должны решать, по большинству голосов нужно ли одевать детей в форму. И тогда школа определит, что девочки будут ходить в такой форме, мальчики в такой. Но здесь нужно понимать, что в таком случае все обязаны купить единую форму, а кошельки у всех разные».

Уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области, многодетная мать Елена Полонская считает, что ввести единый стандарт школьной формы для всех учебных заведений вряд ли получится, по ряду причин. Она положительно оценивает подход некоторых псковских образовательных учреждений, где выбор школьной формы оставлен на усмотрение родителей, но при этом у формы присутствует элемент принадлежности к тому или иному учебному заведению.

«Наши дети уже привыкли к некой свободе в одежде, к свободе самовыражения. И на сегодняшний день им не нравится подход во многих образовательных учреждениях. Православная гимназия говорит о том, что им обязательно нужно, чтобы были бордовые жилетки. А лингвистическая гимназия требует классические серые жилетки, а всё остальное – на ваше усмотрение. Я считаю, что здесь оптимально соблюдён баланс. Мы дали свободу детям и родителям в выборе одежды, но оставили какой-то классический элемент, который обозначает школьника как ученика данного учебного заведения. Я думаю, что это и красиво, и правильно, и в чём-то дисциплинирует. Как в советские времена, полная школьная форма в наши времена не получится. Возвращаясь к семьям, особенно к большим, многодетным, мне кажется, это дорого. Школьная форма дорогая. Как только её введут официально во всех школах, она подорожает в три раза».

Заслуженный учитель России, историк и краевед из Великих Лук Владимир Орлов не считает, что для учебных заведений нужен единый стандарт школьной формы. По мнению Владимира Орлова, такое однообразие уничтожает индивидуальные особенности и образовательных учреждений, и самих учеников.

«Я думаю, что школьная форма дисциплинирует. Она должна быть, но не единая стандартная. Должны принимать решение родители и школа, это придаёт оригинальность данному учебному заведению. В советское время форма нивелировала всех, так что она нужна, но не однообразная для всех».

Победительница областного этапа конкурса «Учитель года России-2025», педагог средней общеобразовательной школы №2 города Пскова, преподаватель русского языка и литературы Марианна Савина рассказала о том, какую роль в жизни ученика и в учебном процессе играет школьная форма. Педагог не считает введение единого стандарта школьной формы для учеников необходимой мерой.

«На мой взгляд, школьная форма нужна. Она способствует сплочённости, единству школьного коллектива, концентрации на учёбе. Форма устраняет отвлекающий фактор, связанный с одеждой, и создаёт рабочую атмосферу, помогает создавать дисциплину, порядок, она экономит время и бюджет – не нужно постоянно покупать модные вещи для школы. Я считаю, что единый стандарт школьной формы совсем не обязателен. Учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету, фасону одежды, учитывая мнение родителей и учеников».

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова напомнила, что в «Законе об образовании» говорится о том, что каждое учебное заведение вправе диктовать свой индивидуальный дресс-код. Но, по мнению Наталии Соколовой, советоваться в ходе выбора школьной формы, ее дизайна и фасона нужно не только с родителями, но и с самими учениками.

«Самое главное для эффективности решения данного вопроса – услышать мнение тех, для кого придуманы нормы и ГОСТы. Напомню, что по ГОСТу регламентируются только ткани, из которых должна шиться форма, а фасон, стиль и цвет – это определяется школой самостоятельно, и это прописано в «Законе об образовании». На мой взгляд, это отличная возможность для образовательных учреждений выразить свою определённую философию и создать узнаваемый образ. К сожалению, по-прежнему не слышно мнения самих детей, а мы ведь живём в современном мире, где подростки относятся к одежде не только как к необходимости, но и как к способу самовыражения. Учитывая, что образовательные учреждения – это социальный государственный институт, он требует определённых дисциплинарных норм, всё-таки самовыражение ребёнка немаловажно. Внешний вид важен для уверенности, для настроения и для социализации. И если мы будем это игнорировать, значит пойдём вразрез с потребностями тех, для кого всё это и создаётся. Поэтому сейчас важно начать открытое обсуждение фасонов и вариантов с участием самих учеников. Это позволит им не только иметь своё мнение, но и определить выбор».

В сегодняшней программе большая часть наших экспертов введение единого образца школьной формы не поддерживают. На их взгляд, лучше сохранить право каждого учебного заведения диктовать свои нормы и требования к дресс-коду, который будет соответствовать запросам родителей, их бюджетам и, одновременно, являться визитной карточкой этого учебного заведения. Прозвучало сегодня мнение и о том, что при выборе образца школьной формы для того или иного учебного заведения необходимо советоваться с самими учениками. А вот по итогам опросов сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob о необходимости ввода единой школьной формы для учебных заведений, 36% псковичей считают, что в России единая форма для всех учебных заведений среднего образования - необходима. 20% респондентов поддерживают идею индивидуальной формы для каждой школы, в среднем 1 из 3 опрошенных выступает против формы вообще.

Александра Братчикова