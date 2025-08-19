«Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Фотография: Сергей Савостьянов / ТАСС
1 сентября не за горами, и уже совсем скоро дети всей страны отправятся за парты, для них начнется новый школьный учебный год. День знаний - это волнительное торжественное событие для учеников: букеты цветов, линейка и встреча с одноклассниками. Но для родителей начало школьного года, зачастую - весьма суматошный период, покупка канцелярии, спортивной формы и… школьной формы.
На сегодняшний день в России нет обязательных стандартов школьной формы для учебных заведений всей страны, но у каждого образовательного учреждения есть право установить внутренние правила, в том числе регулирующие дресс-код.
Но с 1 июля 2025 года в России вступил в силу ГОСТ на школьную форму, который устанавливает требования к качеству и безопасности одежды для учеников. На днях Министерство просвещения России презентовало новые рекомендованные образцы школьной формы. Реакция родителей, учеников и учителей была неоднозначной и вызвала бурю эмоций, что дает повод для размышления — а нужен ли единый стандарт школьной формы для всех учебных заведений страны? Стоит ли воспользоваться опытом советского прошлого, когда школьная форма была для всех учеников единой, или же предоставить выбор школьного дресс-кода родителям? Может быть, вообще школьную форму стоит отменить? Что о введении единого стандарта школьной формы думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».
Начальник отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области Нина Блажевич рассказала, какие требования сейчас предъявляют не только к школьной форме, но и к детской одежде в целом, и на что родителям следует обращать внимание при выборе детских вещей.
Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор завода ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин считает, что выбор школьной формы нужно предоставить школам, конечно же - с соблюдением интересов родителей, так как те стандарты, которые диктует Москва, соответствуют только столичным запросам и финансам, а в регионах такую форму себе позволить не каждый сможет.
Кроме того, Юрий Сорокин считает, что те ГОСТы, которые диктует государство, не соответствуют ни современным технологиям производства, ни актуальным материалам, ни климатическим условиям, из-за чего потребители нередко делают выбор в пользу импортных производителей
Уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области, многодетная мать Елена Полонская считает, что ввести единый стандарт школьной формы для всех учебных заведений вряд ли получится, по ряду причин. Она положительно оценивает подход некоторых псковских образовательных учреждений, где выбор школьной формы оставлен на усмотрение родителей, но при этом у формы присутствует элемент принадлежности к тому или иному учебному заведению.
Заслуженный учитель России, историк и краевед из Великих Лук Владимир Орлов не считает, что для учебных заведений нужен единый стандарт школьной формы. По мнению Владимира Орлова, такое однообразие уничтожает индивидуальные особенности и образовательных учреждений, и самих учеников.
Победительница областного этапа конкурса «Учитель года России-2025», педагог средней общеобразовательной школы №2 города Пскова, преподаватель русского языка и литературы Марианна Савина рассказала о том, какую роль в жизни ученика и в учебном процессе играет школьная форма. Педагог не считает введение единого стандарта школьной формы для учеников необходимой мерой.
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова напомнила, что в «Законе об образовании» говорится о том, что каждое учебное заведение вправе диктовать свой индивидуальный дресс-код. Но, по мнению Наталии Соколовой, советоваться в ходе выбора школьной формы, ее дизайна и фасона нужно не только с родителями, но и с самими учениками.
В сегодняшней программе большая часть наших экспертов введение единого образца школьной формы не поддерживают. На их взгляд, лучше сохранить право каждого учебного заведения диктовать свои нормы и требования к дресс-коду, который будет соответствовать запросам родителей, их бюджетам и, одновременно, являться визитной карточкой этого учебного заведения. Прозвучало сегодня мнение и о том, что при выборе образца школьной формы для того или иного учебного заведения необходимо советоваться с самими учениками. А вот по итогам опросов сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob о необходимости ввода единой школьной формы для учебных заведений, 36% псковичей считают, что в России единая форма для всех учебных заведений среднего образования - необходима. 20% респондентов поддерживают идею индивидуальной формы для каждой школы, в среднем 1 из 3 опрошенных выступает против формы вообще.
Александра Братчикова