Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы

Минпросвещения РФ в рамках пресс-конференции представило новый стандарт школьной формы.
Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александра Реута, единый стандарт формы снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком.
Кроме того, покупка некачественной школьной формы может спровоцировать состояние кислородного голодания у ребенка, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Парламентарий добавила, что ребенок в школе проводит около пяти-шести часов, а иногда восемь-девять, если есть продленные занятия, соответственно, все это время он носит некачественную школьную форму, которая оказывает влияние на состояние его здоровья.
Она добавила, что некачественная ткань формы может притягивать к себе, например, пыль или грязь, а также различные микроорганизмы, которые могут быть причиной появления аллергии у школьников. Кроме того, по ее словам, такой материал повышает риск простудных заболеваний, поскольку ребенок постоянно переохлаждается, а его кожа не дышит, из-за чего страдает иммунитет.
Буцкая уточнила, что принятый ГОСТ относится именно к качеству ткани, из которой изготавливается школьная форма, а не к фасону одежды.
С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что типовые требования к школьной форме носят рекомендательный характер. Кроме того, школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия формы, учитывая мнение родителей и обучающихся, пишет РИА Новости.
Применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества школьной формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.