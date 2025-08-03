Общество

Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы

Минпросвещения РФ в рамках пресс-конференции представило новый стандарт школьной формы.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александра Реута, единый стандарт формы снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком.

Кроме того, покупка некачественной школьной формы может спровоцировать состояние кислородного голодания у ребенка, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«В течение суток через поверхность кожи выделяется около 4,5 литра углекислого газа. Повышение температуры воздуха и интенсивная физическая работа увеличивает газообмен через кожу в несколько раз, доводя его до 10% легочного газообмена. Нам всем кажется, что мы дышим легкими, но наша кожа тоже дышит. И дыхание кожи у ребенка может составлять до 10% всего дыхания. О чем это говорит? О том, что если неправильная одежда, если через одежду невозможен этот газообмен, то ребенок находится просто в состоянии кислородного голодания», - сказала Буцкая на пресс-конференции.

Парламентарий добавила, что ребенок в школе проводит около пяти-шести часов, а иногда восемь-девять, если есть продленные занятия, соответственно, все это время он носит некачественную школьную форму, которая оказывает влияние на состояние его здоровья.

Она добавила, что некачественная ткань формы может притягивать к себе, например, пыль или грязь, а также различные микроорганизмы, которые могут быть причиной появления аллергии у школьников. Кроме того, по ее словам, такой материал повышает риск простудных заболеваний, поскольку ребенок постоянно переохлаждается, а его кожа не дышит, из-за чего страдает иммунитет.

Буцкая уточнила, что принятый ГОСТ относится именно к качеству ткани, из которой изготавливается школьная форма, а не к фасону одежды.

С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что типовые требования к школьной форме носят рекомендательный характер. Кроме того, школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия формы, учитывая мнение родителей и обучающихся, пишет РИА Новости.

Применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества школьной формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.