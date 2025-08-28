Общество

Сорвавшего ремонт псковских погранпунктов подрядчика признали недобросовестным

Сорвавший два контракта на выполнение проектных работ по капитальному ремонту кровель зданий пограничных пунктов в Псковской области подрядчик ООО «КамКомНет» попал в реестр недобросовестных поставщиков на два года, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Заказчик сообщил ведомству, что несмотря на множество предупреждений подрядчик сорвал сроки, документацию предоставил несвоевременно, необходимые обследования зданий не провел.

Ведомство поддержало позицию заказчика, а также установило, что компания находится далеко, на Камчатке, и следить за работами лично она не смогла.

Ранее компания уже попадала в реестр недобросовестных подрядчиков дважды, что показывает регулярное невыполнение условий договоров.

«Псковское УФАС России решило включить ООО "КамКомНет" в РНП по каждому из сорванных контрактов на выполнение проектных работ по капитальному ремонту кровель зданий пограничных пунктов в Псковской области. Такое наказание должно стать уроком для всех участников госзакупок, чтобы они ответственно относились к своим обязательствам», - добавили в ведомстве.