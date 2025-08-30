Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 1 сентября

01.09.2025 17:00

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 1 сентября в разные годы.

 

2003 год. В 18 псковских школах занятия начались вопреки предписаниям управления противопожарной безопасности

1 сентября 2003 года требованиям противопожарной безопасности не соответствовало 21 образовательное учреждение Псковской области. Несмотря на предписания областного правления противопожарной безопасности, в 18 из этих школ 1 сентября начались занятия. Начальник отдела пропаганды и связям с общественностью управления государственной противопожарной службы по Псковской области Андрей Бениаминов сообщил, что только три школы, где были обнаружены недостатки системы пожарной безопасности, закрыты на ремонт и не эксплуатировались.

«Руководство остальных школ на свой страх и риск продолжило работу и тем самым нарушило статью 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. На этом основании к должностным лицам, виновным в этих нарушениях, будут приняты определенные меры, в том числе административного характера», - подчеркивал Андрей Бениаминов.

2004 год. В Великих Луках произошел акт «экспериментального вандализма»

В этот день 21 год назад стало известно, что пока 31 августа в Великих Луках в здании администрации проходило заседание Великолукской городской Думы, буквально в двух шагах от мэрии произошел акт «экспериментального вандализма». 

«Нападению» подверглись припаркованные автомобили руководителей структурных подразделений, присутствовавших на заседании. Молодой человек 1983 года рождения справил естественную нужду в автомобиле начальника управления образования города Александра Шулаева.

Как рассказывали очевидцы, в то время как великолукские депутаты заседали, во внутреннем дворике здания администрации появился молодой человек, который неадекватно себя вел, бегая из стороны в сторону. Не найдя лучшего места, молодой человек сходил по большой нужде в припаркованный автомобиль марки УАЗ.

Водители, заметившие шатания автомобиля, поспешили обезвредить предполагаемого угонщика, но вместо грабителя их взорам предстало нелицеприятное зрелище. Решив не беспокоить молодого человека, охрана администрации вызвала милицию, бравые представители которой, приложив некоторые усилия, вытащили юношу из машины и проводили в ближайшее отделение.

2005 год. Пьяный мужчина в Усвятах подстрелил собутыльника, который отказался пить с ним дальше

20 лет назад в Усвятах в доме в переулке Декабристов мужчина 1962 года рождения в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений четыре раза выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья и ранил 30-летнего мужчину. Молодой человек с касательным огнестрельным ранением был доставлен в центральную районную больницу.

Инцидент произошел, когда компания выпивающих мужчин решила пойти выпивать в другое место и не позвала с собой владельца ружья.

2008 год. 16-летний подросток застрелил 11-летнего ребенка

О страшной трагедии в Порховском районе стало известно 1 сентября 2008 года. 16-летний подросток застрелил по неосторожности 11-летнего ребенка

Несчастный случай произошел 28 августа у деревни Лютые Болота (Порховский район). В этот день молодой человек 1992 года рождения взял у отца ружье и отправился на охоту, во время которой он по неосторожности выстелил в голову находящемуся с ним 11-летнему ребенку. Пострадавший с ранением головы был доставлен в больницу, где через три дня скончался.

2010 год. Открытие детской деревни SOS 

Детская деревня SOS торжественно открылась в Псковском районе ровно 15 лет назад. Этот инвестиционный проект был начат в Псковской области в 2007 году с целью создания условий семейного воспитания детей-сирот и их подготовки к самостоятельной жизни. С тех пор на специально выделенной площадке в деревне Борисовичи Псковского района было построено 14 коттеджей - семейных домов, в которых живут под наблюдением воспитателя - SOS-мамы, дети-сироты и дети, лишенные попечения родителей.

В каждом из семейных домов живет по 6 - 7 детей. Все жилые корпуса типовые: на первом этаже располагается прихожая со шкафом и вешалкой для верхней одежды, кухня с обеденным столом, уютными креслами и журнальным столиком, совмещенный санузел с унитазом и душевой кабинкой, подсобка со стиральной машиной и комната для SOS-мам. На втором этаже расположены детские комнаты.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
Рейтинг@Mail.ru