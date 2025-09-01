Общество

Пять учеников школы на острове имени Залита будут учиться в очно-заочном формате

Глава Псковского района Наталья Федорова 1 сентября посетила школу на острове имени Залита на Псковском озере. Как сообщила глава, в данный момент на острове проживают пять детей школьного возраста, первоклассников нет.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Традиция неизменна - каждый год 1 сентября мы встречаем вместе с учениками Залитской школы и их учителем Ольгой Дмитриевой. В ходе по-домашнему теплой школьной линейки, вместе с заместителем главы Татьяной Васильевой, депутатом районного Собрания Виктором Герасимовым, директором Писковской общеобразовательной школы (школа на острове является ее филиалом) Галиной Строгановой, руководителем Остенской школы Мариной Дроздовой и отцом Паисием поздравили ребят с началом нового учебного года», - написала Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Глава Псковского района уточнила, что занятия в школе в этом году будут проходить в очно-заочном формате на базе Остенской школы, а в случае плохих навигационных условий - на острове со своим учителем.

«Залитская школа особенная: в данный момент на острове проживают пять детей школьного возраста, к сожалению, первоклассников нет. Понимая всю специфику обучения на межселенной территории, думая о будущем детей совместно с родителями, приняли решение об очно-заочном формате занятий на базе Остенской школы, а в случае плохих навигационных условий - на острове со своим учителем Ольгой Михайловной при поддержке ее коллег из Остенской школы в онлайн-формате. После торжественной линейки провели встречу с родителями, детально все пояснили, ответили на их вопросы. Наша общая цель – качественное образование детей в условиях особенной территории», - заключила Наталья Федорова.

Напомним, в Залитской школе уже на протяжении многих лет количество учеников совсем небольшое. Ранее сообщалось, что филиал Остенской общеобразовательной школы Псковского района по своему местонахождению и историческому наследию является уникальным образовательным учреждением, поэтому принимаются все меры по его сохранению.

