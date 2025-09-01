Пять учеников школы на острове имени Залита будут учиться в очно-заочном формате

Глава Псковского района Наталья Федорова 1 сентября посетила школу на острове имени Залита на Псковском озере. Как сообщила глава, в данный момент на острове проживают пять детей школьного возраста, первоклассников нет.
Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
«Традиция неизменна - каждый год 1 сентября мы встречаем вместе с учениками Залитской школы и их учителем Ольгой Дмитриевой. В ходе по-домашнему теплой школьной линейки, вместе с заместителем главы Татьяной Васильевой, депутатом районного Собрания Виктором Герасимовым, директором Писковской общеобразовательной школы (школа на острове является ее филиалом) Галиной Строгановой, руководителем Остенской школы Мариной Дроздовой и отцом Паисием поздравили ребят с началом нового учебного года», - написала Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».
Глава Псковского района уточнила, что занятия в школе в этом году будут проходить в очно-заочном формате на базе Остенской школы, а в случае плохих навигационных условий - на острове со своим учителем.