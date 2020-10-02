Общество

Двое учеников обучаются в школе на острове имени Залита

Двое учеников обучаются в школе на острове имени Залита в Псковском районе, сообщается в Instagram-аккаунте районной администрации.

Глава Псковского района Наталья Федорова ознакомилась с тем, как проводятся уроки и как организовано горячее питание школьников.

Отмечается, что учебный процесс проходит в соответствии с планом. «В школе просторные и светлые классы, имеется все необходимое: наглядные пособия, учебники и другая литература», - говорится в сообщении.

В ходе посещения Залитской школы Наталья Федорова поздравила педагога Ольгу Дмитриеву с предстоящим Днем учителя. Глава района отметила ее искреннюю заботу о своих учениках.