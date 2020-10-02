Двое учеников обучаются в школе на острове имени Залита в Псковском районе, сообщается в Instagram-аккаунте районной администрации.
Глава Псковского района Наталья Федорова ознакомилась с тем, как проводятся уроки и как организовано горячее питание школьников.
Отмечается, что учебный процесс проходит в соответствии с планом. «В школе просторные и светлые классы, имеется все необходимое: наглядные пособия, учебники и другая литература», - говорится в сообщении.
В ходе посещения Залитской школы Наталья Федорова поздравила педагога Ольгу Дмитриеву с предстоящим Днем учителя. Глава района отметила ее искреннюю заботу о своих учениках.