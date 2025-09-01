Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Андреем Маковским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Он расскажет, как «Новые люди» решают проблемы избирателей в Псковском регионе, и ответит на вопросы, связанные с деятельностью в областном Собрании.

Достигла ли муниципальная реформа заявленных целей? Какова роль и место депутатов оппозиционных фракций в нынешнем составе областного Собрания? Как «Новым людям» удается держать руку на пульсе региона? С какими проблемами к Андрею Маковскому чаще всего обращаются избиратели?

Ведущий — Константин Калиниченко.