В Пскове скончалась директор УО «Управление районом №15» Елена Исправникова

27 марта на 66-м году жизни скончалась директор управляющей организации «Управление районом №15» Елена Исправникова, сообщили Псковской Ленте Новостей ее коллеги.

«Елена Алексеевна ушла из жизни преждевременно, не успев реализовать многие из своих планов и замыслов. Её отличали высокий профессионализм, ответственность и искренняя преданность своему делу. В памяти коллег и всех, кто её знал, она останется добрым, отзывчивым, деятельным и энергичным руководителем, человеком с большим сердцем и неравнодушным отношением к людям. Елена Алексеевна всегда стремилась сделать всё возможное для того, чтобы жители многоквартирных домов, находящихся в управлении организации, чувствовали себя комфортно и уверенно. Светлая память о Елене Алексеевне навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и всех, кому посчастливилось с ней работать», - рассказали коллеги.