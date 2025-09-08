Общество

Shaman получил отказ от Роспатента на регистрацию товарного знака «Я русский»

Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Фото: РИА Новости

Согласно документам, Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака «Я русский». В марте 2025 года ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака.

В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» — один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).

Позже Дронов сообщил, что подал документы в Роспатент для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.

Напомним, ранее в Роспатенте опровергли отказ Шаману в праве на товарный знак «Я русский».