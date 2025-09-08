Общество

«ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Беседка» из серии «ПЛН в лицах». Проект приурочен к 25-летию Псковской Ленты Новостей и рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание.

Гостем очередного выпуска стал директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков. Он рассказал, как пришел на Псковскую Ленту Новостей и что значит ПЛН в его жизни.

Кроме того, ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о роли ПЛН в общественно-политический жизни региона.