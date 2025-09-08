Общество

Торгово-экономическому сотрудничеству Псковской области и Республики Абхазия посвящена двусторонняя встреча

Направления развития российско-абхазского торгово-экономического сотрудничества обсудили в рамках встречи «Час с Торгпредом в Республике Абхазия», которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Спикером мероприятия выступила торговый представитель Российской Федерации в Республике Абхазия Залина Кобесова. Псковскую область представили министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук, а также представители производственных и торговых предприятий Псковской области, заинтересованные в экспортных поставках и выходе на рынок Республики Абхазия.

В ходе ВКС были рассмотрены вопросы участия российских компаний в государственных закупках Абхазии, требования к сертификации продукции, алгоритмы поиска и взаимодействия с потенциальными партнерами.

Залина Кобесова подробно рассказала участникам о логистике и особенностях ведения бизнеса с абхазскими партнерами. Она подчеркнула, что торговое представительство готово оказать консультационную поддержку и содействие выходу российских компаний на рынок Абхазии.

Андрей Михеев, подводя итоги, отметил, что встречи в подобном формате позволяют компаниям Псковской области услышать из первых уст информацию об особенностях экономики и специфике торговли в странах-партнерах, а также получить ценные практические советы.

В Центре поддержки экспорта предприниматели Псковской области могут получить консультационную помощь по вопросам сопровождения экспортной деятельности предприятий региона, финансирования по сокращению экспортных расходов, связанных с сертификацией и логистическими затратами на поставку продукции, а также обсудить возможность участия в мероприятиях, нацеленных на поиск потенциальных партнеров за рубежом, в том числе международных бизнес-миссиях и выставочных мероприятиях.

С подробной информацией об услугах Центра и порядке их предоставления можно ознакомиться на сайте export60.ru или по телефону 331–337.