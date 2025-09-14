Общество

У псковичей страх заразиться COVID-19 снизился до уровня боязни гриппа – опрос

У псковичей страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Сегодня 10% псковичей очень боятся заражения коронавирусом, еще 38% немного боятся. Горожане гриппа в целом боятся меньше, чем COVID-19 (4% очень боятся, еще 32% немного опасаются).

Результаты опросов показывают, что женщины более тревожны, чем мужчины. Причем горожанки чаще выражают беспокойство не только о себе, но и о членах своей семьи. Граждане 45+ демонстрируют более высокий уровень тревожности, чем молодежь. Их позиция также объяснима: граждане зрелого возраста объективно находятся в группе риска по развитию осложнений от респираторных инфекций. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц, демонстрируют большие опасения по сравнению с теми, чей доход выше.

Интересно, что наблюдается сходная картина в распределении страхов относительно заболеваемости гриппом и коронавирусом во всех демографических и социально-экономических группах населения. Это подтверждает, что оба заболевания воспринимаются как часть общей картины сезонных респираторных рисков, а не как уникальные угрозы.