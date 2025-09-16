Общество

«Автосалон 1» представляют свои автомобили на празднике ПЛН

«Автосалон 1» представляют свои автомобили на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Автосалон N1» проводит для псковичей и гостей города официальную презентацию своего нового бренда Belgee.

Также на локации можно ознакомиться с автомобилями Chery Tiggo 9 и Tenet T8 от «Автосалон 1».

Салоны разыграют наборы с брендированным шоппером, ручкой, а также сертификаты на сервисные работы.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.

Категория 6+