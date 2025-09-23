Общество

О проектах трудоустройства псковских подростков расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 26 сентября, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз ее темой станут проекты трудоустройства подростков в свободное от учебы время.

Какие варианты трудоустройства доступны для несовершеннолетних Псковской области? Сколько подростков были трудоустроены в Псковском регионе в свободное от учебы время в этом году? На какую работу чаще всего их берут? Какие проекты трудоустройства несовершеннолетних реализует Молодежный кадровый центр Псковской области?

На эти и другие вопросы ответят:

Трунова Алена Сергеевна — министр труда и занятости Псковской области,

Ермолин Максим Алексеевич — руководитель Молодежного кадрового центра Псковской области.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.