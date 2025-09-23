Общество

Дмитрий Шахов обсудил с руководством следственного управления меры по дополнительной защите прав граждан

Состоялась традиционная встреча руководства Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области и регионального Уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Во встрече с региональным омбудсменом приняли участие руководитель Следственного управления СК РФ Петр Крупеня и его заместитель Дмитрий Егоров, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: Уполномоченный по правам человека в Псковской области

В ходе беседы государственный правозащитник представил информацию о жалобах, которые получает от граждан на работу правоохранительных органов по итогам ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод граждан в Псковской области, а также меры реагирования в случаях, когда выявляются нарушения прав и свобод граждан. Как рассказал Дмитрий Шахов, обращения от жителей нашего региона на действия и решения следователей СУ СК РФ поступают нечасто, что говорит о высоком профессиональном уровне сотрудников. При этом, как особо отметил омбудсмен, по тем обращениям, где региональный уполномоченный по правам человека усмотрел нарушения, руководство следственного управления реагирует практически всегда оперативно, восстанавливая права граждан. В связи с этим он выразил благодарность руководству следственного управления за такой подход, поскольку он направлен на обеспечение прав наших жителей, особенно прав потерпевших от преступлений, что в полной мере соответствует, по мнению псковского омбудсмена, конституционным нормам, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл деятельности государственных органов.

Руководитель Следственного управления СК РФ Петр Крупеня рассказал о работе сотрудников ведомства за 9 месяцев 2025 года, а также заверил уполномоченного по правам человека, что все его обращения рассматриваются внимательно и оперативно в соответствии с действующим федеральным законодательством и Соглашением, заключенным между Следственным управлением и Уполномоченным по правам человека. Петр Крупеня поблагодарил псковского омбудсмена за внимательное отношение к работе их ведомства и выразил надежду, что и совместными усилиями эффективность работы следственных органов будет повышаться.

В завершении встречи Петр Крупеня и Дмитрий Шахов обсудили ряд резонансных преступлений, совершенных в Псковской области, в том числе, где потерпевшими стали участники СВО и члены их семей, а также выразили готовность продолжить конструктивное взаимодействие, направленное на обеспечение защиты и восстановление прав граждан. Как подчеркнул руководитель следственного управления, его сотрудники всегда уделяют повышенное внимание защите прав участников СВО и членов их семей, чтобы в минимальные сроки восстановить нарушенные права и привлечь к ответственности виновных лиц, а также полностью возместить ущерб потерпевшим от преступлений.

Завершая беседу, Уполномоченный по правам человека в Псковской области особо поблагодарил руководство следственного управления СК РФ за воспитательную и патриотическую работу по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не только участия в памятных мероприятиях, но и работе по восстановлению воинских мемориалов. Как подчеркнул Дмитрий Шахов, это важно всегда, но особенно в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.