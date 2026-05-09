 
Общество

«Пока мы помним — герои живы»: Борис Елкин поздравил псковичей с Днем Победы

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил жителей Псковской области с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление опубликовано в его канале в Мах.

«9 мая 1945 года — дата, которая навсегда вписана в историю нашей страны золотыми буквами. В этот день завершилась самая страшная война XX века, а наш народ, проявив невероятную силу духа, мужество и единство, одержал победу над фашизмом. Мы склоняем головы перед подвигом солдат, сражавшихся на фронте, тружеников тыла, детей войны и всех, кто выстоял в те суровые годы», — отметил Борис Елкин.

По его словам, сегодня особенно важно передавать эту память молодому поколению.

Пусть истории наших дедов и прадедов, их стойкость и любовь к Отечеству станут для детей и внуков примером истинного патриотизма. Пока мы помним — герои живы в наших сердцах. В этот праздничный день хочу выразить безграничную благодарность нашим ветеранам. Вы — история, воплощение мужества и мудрости. Низкий вам поклон за Победу! С праздником! С Днем Великой Победы! Вечная память павшим, вечная слава победителям!», — резюмировал глава города.
Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

