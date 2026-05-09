«Пока мы помним — герои живы»: Борис Елкин поздравил псковичей с Днем Победы

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил жителей Псковской области с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление опубликовано в его канале в Мах.

«9 мая 1945 года — дата, которая навсегда вписана в историю нашей страны золотыми буквами. В этот день завершилась самая страшная война XX века, а наш народ, проявив невероятную силу духа, мужество и единство, одержал победу над фашизмом. Мы склоняем головы перед подвигом солдат, сражавшихся на фронте, тружеников тыла, детей войны и всех, кто выстоял в те суровые годы», — отметил Борис Елкин.

По его словам, сегодня особенно важно передавать эту память молодому поколению.