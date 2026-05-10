От Ленинграда до Берлина: Михаил Ведерников поздравил 103-летнюю участницу войны с Днём Победы

103-летнюю участницу Великой Отечественной войны Надежду Федорову навестил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в Мах.

Надежда Федорова ушла вольнонаёмной в ряды Красной Армии, трудилась санитаркой в эвакуационном госпитале в Ленинграде, проходила службу в Окружном военном госпитале и дошла с ним до Берлина.

«Ветеран поделилась воспоминаниями о тяготах фронта, о том, как узнала о Победе. Сегодняшний праздник Надежда Павловна встречает в кругу семьи, а вечер проведёт на концерте в Доме офицеров», – отметил Михаил Ведерников.

За мужество и самоотверженность Надежда Федорова отмечена Благодарственным письмом Маршала Рокоссовского, награждена медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени и орденом Жукова. В прошлом году ветерану присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».