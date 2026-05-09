«Новые люди» почтили память героев у могилы Неизвестного Солдата в Пскове

Партия «Новые люди» провела в Пскове торжественное мероприятие по возложению цветов к могиле Неизвестного Солдата, завершившееся минутой молчания. Об этом сообщил секретарь Совета Псковского регионального отделения партии Игорь Романов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Романов / «ВКонтакте»

«Пришли люди разных поколений — от "Серебряного" до детского! Было очень приятно видеть, что все помнят своих родственников и истории семей, кто принял участие для наступления Великой Победы!» — поделился впечатлениями Игорь Романов.

Он также напомнил, что к победе шли не только советские войска, но и люди, обеспечивавшие тыл: те, кто выполнял план на предприятиях по продовольствию, оружию, боеприпасам, технике, танкам, самолетам и обмундированию.

«Это люди, которые отдавали себя полностью, почти не спали и голодали, из последних сил трудились для того, чтобы Победа стала скорой!» — подчеркнул секретарь реготделения.

Помимо этого, Игорь Романов отметил героизм тех, кто сейчас служит на специальной военной операции, и тех, кто ждет их и поддерживает:

«Огромная благодарность всем, кто все это время оказывает неоценимую поддержку для ребят на СВО! Низкий поклон! Эта память передается из поколения в поколения и закладывается в культурный код россиян! С Днем Победы, друзья!».
Романов Игорь Павлович

Секретарь совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди».

