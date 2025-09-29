Общество

Более 100 аграриев уже зарегистрировались на областную сельхозярмарку в Пскове

Более 100 представителей аграрных предприятий и фермерских хозяйств подали заявку на участие в традиционной областной сельскохозяйственной ярмарке «Осень — 2025», которая пройдет в Пскове 4 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В правительстве отметили, что регистрация ещё продолжается.

Записаться на ярмарку и получить дополнительную информацию можно в министерстве сельского хозяйства: улица Некрасова, 23, кабинеты 6, 7.

Напомним, что ярмарка пройдет в Пскове 4 октября. Торговые ряды расположатся на улице Карла Маркса (между улицей Воровского и площадью Ленина).



Ранее традиционная осенняя ярмарка прошла в Великих Луках. В этом году участниками стали около 300 участников, предложивших посетителям разнообразный ассортимент товаров: молочные и мясные продукты, в том числе фермерские, овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, плодовые и ягодные растения, декоративные культуры, большое количество товаров промышленного производства, ремесленные товары, изделия народных промыслов.