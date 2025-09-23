Общество

Более 300 участников представили продукцию на традиционной осенней ярмарке в Великих Луках

В Великих Луках прошла традиционная осенняя ярмарка. В этом году участниками стали около 300 участников, предложивших посетителям разнообразный ассортимент товаров: молочные и мясные продукты, в том числе фермерские, овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, плодовые и ягодные растения, декоративные культуры, большое количество товаров промышленного производства, ремесленные товары, изделия народных промыслов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

В администрации отметили, что ярмарка порадовала широкой географией, как из многих регионов России, так и из ближнего зарубежья. Участвовали представители Псковской, Московской, Смоленской, Тульской, Новгородской, Тверской и Вологодской областей, города Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Республики Беларусь.

В рамках проведения ярмарки «Осень-2025» на площади Ленина состоялось традиционное торжественное награждение за активное участие в универсальной городской ярмарке и высокий уровень обслуживания населения города в обеспечении продукцией сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Перед началом церемонии с приветственными речами к участникам и гостям мероприятия обратились почётные гости. Первым выступил заместитель Министра сельского хозяйства Псковской области Александр Шмелёв. Он зачитал приветствие от лица Министерства сельского хозяйства региона. В частности, было отмечено, что осенняя ярмарка традиционно является праздником урожая и показывает богатство и разнообразие сельскохозяйственной продукции Псковского края.

«Выражаю слова благодарности работникам наших сельскохозяйственных предприятий за каждодневный труд, требующий большой самоотдачи, стойкости и терпения, хозяйственного отношения к делу», - обратился к участникам Александр Шмелёв.

Заместитель Главы города Великие Луки Сергей Гусев в своей речи отметил, что традиционная великолукская ярмарка является одним из самых популярных и ожидаемых мероприятий осеннего сезона для всех жителей нашего города, а также его гостей.

«Помимо того, что ярмарка – это удобное место для покупателей, которые могут выбрать множество товаров различных видов – продовольственных и промышленных, – данное событие, несомненно, имеет положительный экономический эффект, позитивным образом влияет на имидж города, способствует укреплению инвестиционного потенциала Великих Лук», - заметил Сергей Гусев.

Также он обратил внимание собравшихся на большую работу, которая была проведена для организации мероприятия.

«Чтобы такое масштабное мероприятие состоялось и прошло на высоком организационном уровне, проводится большая целенаправленная работа, в которой участвуют различные структурные подразделения администрации города, прежде всего, Комитет потребительского рынка и заказов для муниципальных нужд, подведомственные организации, включая Комитет культуры, органы правопорядка», - сказал Сергей Гусев и поблагодарил всех, кто занимался организацией мероприятия, а также участников ярмарки «Осень-2025» за внимание к данному событию.

Следующим выступил заместитель главы администрации Великих Лук Сергей Бурачёнок. Он акцентировал внимание на том, что в этом году для участия в ярмарке было подано около трёхсот заявок, что свидетельствует об устойчивом интересе к ярмарке среди представителей различных экономических сфер.

«Цифра говорит о многом. И об интересе к традиционному торговому мероприятию со стороны представителей разных отраслей экономики, и о высоком уровне организации великолукской универсальной ярмарки, и о растущем экономическом потенциале, как нашего города Великие Луки, так и соседних районов и областей», - сказал Сергей Бурачёнок.

Также к присутствующим обратилась заместитель главы Администрации Великолукского района по социальной политике Елена Демьянчук. Она поздравила всех с этим традиционным праздником – осенней универсальной ярмаркой и отметила, что развитие сельского хозяйства сейчас самое приоритетное направление, ведь употребление натуральных продуктов и здоровое питание – это одни из основных составляющих долголетия жителей Псковской области.

От администрации города Великие Луки дипломами лауреатов ярмарки были награждены: «Красное знамя», Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Своё», «Птицефабрика «Борки», «Великолукское ТОК», «Этна», «Псковский каравай», «Альвит», «Локнянский хлебокомбинат», Великолукское и Бежаницкое райпо, «Псковский городской молочный завод», АО«Пушкиногорский маслосыродельный завод», «Торговый Дом «Зернопродукт», «Велэкопрод», индивидуальные предприниматели Владимир Фёдоров, Владимир Дуганов, Ким Шабанов, Марина Науменко, Алексей Фролов, Татьяна Степаненкова, Людмила Иванова, а также руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Вадим Петров, садовод Ирина Михайлова, пчеловод Алексей Груздов. Заслуженную награду получил Алексей Николаев – мастер народных промыслов.

От администрации Великолукского района за активность и предоставленную для продажи экологически чистую сельскохозяйственную продукцию были награждены: «Птицефабрика «Борки, Великолукское райпо, «Этна», индивидуальный предприниматель Михаил Михайлов.

После награждения на память была сделана общая фотография активных участников и представителей власти.