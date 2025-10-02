Общество

Около 40 беременных псковских студенток получили выплату в размере 100 тысяч рублей

Рабочую встречу с министром социальной защиты Псковской области Ольгой Евстигнеевой провел губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Во время общения речь зашла о реализации комплекса мер социальной поддержки льготных категорий жителей области. В настоящее время на эти цели уже направлено более 2,3 млрд рублей, в том числе порядка 550 млн рублей из средств федерального бюджета. Мерами социальной поддержки уже воспользовались более 172 тысяч человек.

Отдельно Михаил Ведерников и Ольга Евстигнеева остановились на новых мерах поддержки, которые с этого года введены в регионе для улучшения качества жизни семей и повышения рождаемости. Так, единовременную выплату при рождении третьего и последующего ребенка получили более 70 многодетных молодых семей региона. На эти цели направлено порядка 20 млн рублей. Еще около 20 многодетных семей оформили компенсацию стоимости обучения в образовательных организациях Псковской области. Кроме того, почти 40 беременных женщин, которые обучаются по очной форме, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

На встрече министр соцзащиты Псковской области рассказала губернатору и о работе, которая ведется по помощи и поддержке граждан «серебряного возраста». В качестве примера Ольга Евстигнеева привела работу по поддержанию активного долголетия, повышению финансовой грамотности среди представителей старшего поколения. С 2021 года на базе университета третьего возраста действует факультет «Финансовая грамотность». Летом этого года команда регионального отделения «Союз пенсионеров России» стала участником всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, а осенью представители старшего поколения присоединятся к всероссийскому чемпионату по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста. Кроме того, правительство Псковской области окажет поддержку команде региона для участия в X Спартакиаде пенсионеров России в Тюмени.

Социальный контракт — еще один вопрос, который поднимался на рабочей встрече Михаила Ведерникова и Ольги Евстигнеевой.

«Этот механизм — активный инструмент для помощи малоимущим гражданам, особенно многодетным семьям, а также участникам СВО и их близким. Эффективность программы подтверждена. Анализ результатов показывает, что более 80% семей, заключивших соцконтракт, отмечают увеличение среднедушевого дохода к моменту завершения программы. При этом у каждого второго участника доход превышает величину прожиточного минимума», — отметила Ольга Евстигнеева.

В качестве наиболее востребованных направлений социального контракта она назвала открытие или развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы.

С момента запуска госпрограммы в 2021 году в регионе заключено более 8,5 тысячи соцконтрактов, из которых порядка 1,2 тысячи только в этом году, доложила министр. Общий объем выделенных средств с начала действия программы превысил 1,8 млрд рублей.