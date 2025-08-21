Общество

С 1 сентября пособие по родам для псковских студенток составит 100% регионального прожиточного минимума

С 1 сентября пособие по беременности и родам для псковских студенток, обучающихся очно, вырастет до 100% регионального прожиточного минимума. С 1 января текущего года в Псковской области он составляет 19 136 рублей. Назначение и выплату данной меры государственной поддержки в регионе будет осуществлять отделение СФР по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

«Сейчас размер пособия беременных студенток-очниц зависит от размера стипендии. С нового учебного года его будут рассчитывать вне зависимости от стипендии на основе прожиточного минимума в регионе проживания. Так, благодаря изменениям, средний размер пособия псковской студентки за 140 дней отпуска по беременности и родам с 1 сентября составит примерно 90 тысяч рублей», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Выплату смогут получить студентки, обучающиеся как на бесплатной, так и на платной основе в вузах, колледжах, училищах, техникумах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Претендовать на пособие вправе граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, беженцы, постоянно проживающие на территории России.

Для назначения пособия псковским студенткам в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам необходимо будет подать заявление в региональное отделение СФР. Это можно сделать лично в клиентских службах, офисах МФЦ или через портал госуслуг.

Решение будет принято в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления в отделение СФР по Псковской области сведений от организаций и документов заявителя, необходимых для назначения и выплаты пособия. Если такие сведения поступили несвоевременно, срок принятия решения по заявлению может быть продлен на 20 рабочих дней.

После принятия положительного решения, средства поступают заявителю в течение 5 рабочих дней. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска.

«Важно! Назначение и выплата пособия по беременности и родам по заявлениям, поданным студентками до 1 сентября 2025 года, осуществляется соответствующими образовательными организациями», - уточнили в отделении.

Вопросы можно задать специалистам единого контакт-центра: (8-800-1-00000-1).