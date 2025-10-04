Общество

Псковская инфекционная больница отмечает сегодня свою 5-летнюю годовщину

Псковская областная инфекционная клиническая больница открылась в этот день пять лет назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

«Ровно пять лет назад, 5 октября, открылась Псковская областная инфекционная клиническая больница. Это важный этап в нашей истории, и мы с гордостью подводим итоги работы, которой по праву можем гордиться. За 5 лет работы стены нашей больницы приняли около 90 тысяч пациентов! Из них более 70 тысяч взрослые и около 15 тысяч –дети», - сообщили в больнице.

Отмечается, что история развития лечебного учреждения – это история постоянного движения вперед:

5 октября 2020: Открытие главного корпуса в Пскове на 200 коек.

14 октября 2020: Начал работу филиал «Великолукский» в Великих Луках.

29 января 2021: Открытие современного детского инфекционного корпуса в Пскове на 60 коек.

В 2021 году произошел запуск Амбулаторного центра с возможностями осуществления широкого спектра диагностических услуг (КТ, рентген, эндоскопия, УЗИ и др.).

В 2022 году произошло слияние с Центром профилактики и борьбы со СПИД, что усилило наши возможности в борьбе с ВИЧ.

В 2023 году больнице присвоен статус «клиническая». На базе учреждения осуществляется не только стационарное лечение пациентов, но и проводится научная, учебная и преподавательская деятельность.

5 октября 2023 года мы открыли первый в регионе Центр иммунопрофилактики – подразделение, занимающееся вакцинацией населения.

1 июня 2025 года начало функционировать детское пульмонологическое отделение.

Июль 2025 года – организация работы специализированного автомобиля «Мобильный пункт забора крови».

Сегодня больница – это многофункциональный медицинский центр, оказывающий полный спектр медпомощи взрослым и детям.

«Важное преимущество в нашей работе – собственные современные лаборатории в Пскове и Великих Луках, которые ускоряют получение анализов и работают на всё здравоохранение области. Наши врачи-специалисты на протяжении 5 лет ежедневно боролись с самыми разными заболеваниями – инфекционными болезнями, кишечными инфекциями, вирусным гепатитом, болезнями органов дыхания: гриппом, пневмонией, острыми респираторными инфекциями нижних дыхательных путей, ХОБЛ, астмой», - добавили в ЛПУ.

В больнице подчеркнули, что в этом году была своя эпидситуация. В холодное время года преобладали болезни органов дыхания: пневмония, острый бронхит, грипп, ковид, астма, а также гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения, вирусные инфекции. С наступлением летнего сезона добавились клещевые инфекции (боррелиоз и клещевой энцефалит).

«Наша главная ценность – это люди. Наш коллектив – это настоящая команда единомышленников: врачи, медсёстры, санитары и все сотрудники, чей самоотверженный труд стоит за этими цифрами и свершениями. Мы от всего сердца благодарим коллег за неоценимый труд, преданность делу и стойкость и, конечно же, благодарим наших пациентов за доверие и совместную работу над здоровьем. Впереди только новые вызовы и достижения. Мы уверены, что вместе справимся со всем! С юбилеем!» - подытожили в учреждении.