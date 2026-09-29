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«Кадры решают все»: Клуб «Женский интерес» — от сомнений к уверенности и карьере

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Кадры решают все». Напомним, этот цикл программ рассказывает о том, как в нашем регионе обстоят дела с трудовой занятостью: каких специалистов не хватает и что делают региональное правительство и кадровые центры для того, чтобы все, кто нуждается в работе, ее получили, и тем самым не только обеспечивали себе доход, но и приносили пользу экономике и социальной сфере региона.

Сегодня поговорим о женских клубах, которые функционируют в российских регионах при кадровых центрах. Более трех лет назад они открывались как площадки, где женщины могли бы раскрыть свой потенциал, найти вдохновение, обрести уверенность, новые знания и получить необходимый опыт для развития карьеры. Такой клуб (он носит название «Женский интерес») есть и в Пскове. Насколько успешно работает эта площадка при Псковском кадровом центре? Какие категории женщин в основном ее посещают? По каким направлениям работает женский клуб? Как формируется расписание и выбираются темы встреч? Какие из них наиболее интересны женщинам? Есть ли в женском клубе место для мужчин? На эти и многие другие вопросы ответят начальник Кадрового центра по Пскову и Псковскому району Алексей Василев и психолог, член женсовета при женском клубе «Женский интерес» Руслана Скородумова. 

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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