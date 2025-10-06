Псковcкая обл.
Общество

Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 73 года

07.10.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день 73-день рождения, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Также у главы государства запланировано много международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Планы наверняка есть личные, конечно. День рождения есть день рождения. Но мне известно и о рабочих, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как Путин планирует провести свой день рождения. — 7 октября во второй половине [дня] у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня».

Представитель Кремля также уточнил, что, как правило, в этот день Путин получает поздравления от своих зарубежных коллег. «Много международных телефонных разговоров уже запланировано на завтра. Тоже будем вас информировать», — резюмировал Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее Песков в интервью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал, что президент в свой день рождения — 7 октября — обычно старается провести время с родными и общается с главами других государств.

«Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается «служебное празднование», то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», — отметил представитель Кремля.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.

С 1960 по 1968 год он учился в школе-восьмилетке №193 в Ленинграде. После восьмого класса поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института), которую окончил в 1970 году.

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. В конце 70-х – начале 80-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ №1.

После того как Путин закончил ЛГУ, его по распределению взяли на работу в органы государственной безопасности.

Окончив учёбу в Краснознаменном институте имени Андропова, где Владимира Путина подготовили для поездки в Германию, в 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года.

В 1985 году, перед отъездом в Германию, у Владимира и Людмилы Путиных родилась дочь Мария. Младшая, Катерина, родилась в 1986 году – уже в Дрездене.

В 1985–1990 годах Владимир Путин работал в ГДР. Он проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела. А в 1989 году был награжден бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР».

После возвращения из Германии в Ленинград Владимир Путин с 1990 года занимал должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. В 1996 году он с семьей переехал в Москву, где началась его политическая карьера.

В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником Главного контрольного управления президента РФ. Несмотря на загруженность, он в 1997 году защищает кандидатскую диссертацию по экономике в Санкт-Петербургском государственном горном институте. В мае 1998-го Путин – уже первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ.

А уже в августе 1999 года Владимир Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин.

Перед новым, 2000 годом президент России Борис Ельцин предложил Владимиру Путину стать исполняющим обязанности президента.

31 декабря 1999 года Владимир Путин становится исполняющим обязанности президента РФ.

26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом РФ, 14 марта 2004 года избран президентом РФ на второй срок. 8 мая 2008 года указом президента назначен председателем правительства РФ.

4 марта 2012 года Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации. По итогам выборов, прошедших 18 марта 2018 года, переизбран на пост президента. 

Президентские выборы в России в 2024 году прошли с 15 по 17 марта. По их итогам Владимир Путин снова был избран главой государства. При явке 77,49% за него проголосовали 87,28% граждан. 

Источник: Псковская Лента Новостей
