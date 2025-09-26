Происшествия

За пять лет отряд «ЛизаАлерт» нашел в Псковской области почти 900 пропавших человек

За пять лет существования псковского отделения отряда «ЛизаАлерт» количество волонтеров увеличилось с 5 до 130 человек. Об этом рассказала в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» старшая направления «Внешние связи», инструктор полевых обучений и оператор беспилотных авиационных систем отряда Василиса Павлущёнок-Ильина.

Отряд «ЛизаАлерт» создали 15 лет назад после трагического случая с четырёхлетней Лизой Фомкиной, которая потерялась в лесу со своей тётей. Этот случай стал отправной точкой для формирования системы поиска пропавших людей. В Псковской области отряд начал свою работу после трагедии с трёхлетней Варварой Поповой.

За пять лет существования псковского отделения отряда количество волонтеров увеличилось с 5 до 130 человек. За это время поступило 1041 заявка о помощи, из которых 759 человек были найдены живыми, 128 — погибшими, а 72 человека остаются ненайденными. В этом году поступило 182 заявки, при этом 129 человек удалось найти живыми, 17 — погибшими, и 16 человек всё ещё числятся пропавшими.

Также имеются заявки, которые отправляются в проект «Жди меня», таких заявок шесть. За пять лет существования отряда нашли 13 человек, которые не помнят ничего о себе и не знают, кто они.

Василиса Павлущёнок-Ильина отметила, что среди причин пропажи людей часто встречаются случаи, связанные с потерей ориентации на местности, а также проблемы психического здоровья.