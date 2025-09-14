Общество

ВЦИОМ: Почти 30% россиян верят, что их тайно чипируют

Количество россиян, которые верят в то, что их могут тайно чипировать, сократилось с 2020 года на 12 процентных пунктов, две трети (66%) респондентов уверены, что это невозможно, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ за 2020 год, 41% респондентов считали тайное чипирование реальным, а 54% опрошенных имели противоположное мнение. В 2025 году о невозможности чипирования заявили 66% россиян, большую часть которых составили зумеры (рожденные после 2001 года) - 81%.

Большинство (85%) опрошенных осведомлены или что-то слышали о чипировании. Среди них число тех, кто верит в тайное чипирование, сократилось за пять лет до 29%. Чаще остальных в тайное чипирование верят люди в возрасте от 44 до 57 лет - 35%, пишет РИА Новости.

По результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, россияне считают главным риском чипирования контроль за человеком (36%) и пагубное влияние на его здоровье (19%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.