Общество

Игорь Дитрих: Агродиктант заставил вспомнить работу на даче

Всероссийский аграрный диктант, приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, стартовал в Псковской области 8 октября. «Агродиктант — одна из многих составляющих глобальной работы государства по привлечению кадров в сельское хозяйство», — отметил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, комментируя проведение диктанта в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Игорь Дитрих, который также участвовал в диктанте, подчеркнул важность этой инициативы. «Участие в таких мероприятиях способствует популяризации аграрной деятельности среди молодежи и взрослых», — сказал он.

Депутат поделился своими впечатлениями от диктанта: «Написание диктанта было несложным. Вопросы охватывали как историю, так и практические аспекты сельского хозяйства, заставляя вспомнить работу на даче с родителями и повседневную жизнь. Я уверен, что в основном участники смогли ответить на большинство вопросов». Он также напомнил, что участники делятся на несколько категорий: дети, подростки, взрослые, связанные с сельским хозяйством, и те, кто не имеет к этому отношения.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов отметил, что важно продолжать проводить такие акции в будущем: «Мы обсуждали вопросы после диктанта. Для кого-то это было сложнее, для кого-то проще, но все нашли интересные моменты, которые заставят их углубиться в тему». Он подчеркнул, что результаты диктанта помогут каждому участнику оценить свои знания в области сельского хозяйства: «Это даст возможность понять, насколько мы компетентны в этом вопросе и готов ли каждый из нас высказывать свое мнение в сложных ситуациях».

Игорь Дитрих уверен, что такие мероприятия способствуют развитию интереса к сельскому хозяйству и формированию более ответственного подхода к экологии и аграрному сектору.

Всероссийский аграрный диктант проходит во всех регионах страны с 8 по 12 октября.