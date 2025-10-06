Общество

Депутаты, члены Молодёжного парламента и сотрудники аппарата Собрания ответили на вопросы агродиктанта

В день старта первого в истории Всероссийского аграрного диктанта, проходящего во всех регионах страны с 8 по 12 октября, Псковское областное Собрание депутатов стало одной из площадок для тестирования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

На вопросы агродиктанта ответили вице-спикеры Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян, депутаты Антон Минаков и Андрей Маковский, а также члены Молодёжного парламента и сотрудники аппарата Собрания.

Модератором мероприятия выступил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. «Агродиктант – это федеральный партийный проект, направленный на повышение уровня знаний об агропромышленном комплексе страны, раскрытие его потенциала и демонстрацию возможностей для развития. По сути, это знакомство жителей нашей страны с современным и технологическим АПК России», - обозначил цель масштабной акции парламентарий. Андрей Козлов вкратце рассказал о достижениях отечественных и региональных аграриев. Так, Псковская область последние десять лет демонстрирует уверенный рост, по ряду направлений наши показатели выше общероссийских.

Сам диктант прошёл в форме тестирования. Участникам на площадке Собрания было предложено ответить на 30 вопросов из категории «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК», всего же организаторами диктанта разработано четыре уровня сложности. Среди тестов не для профессионалов были вопросы, связанные с историей сельского хозяйства, поддержкой фермерства, применением удобрений, знаниями по обработке земли и выращиванию растений.

«Я сторонник того, что мы хоть и городские жители, но не должны забывать, что работа на земле – важный элемент нашей жизни. Не зря испокон веков говорят: земля – кормилица. Землю надо любить, меня этому ещё мой дед научил», - поделился мнением Армен Мнацаканян, признавшись, что сам является «заядлым дачником».

В дни проведения аграрного диктанта в Псковской области будет открыто 30 площадок, ожидается участие около тысячи человек, а в масштабах страны эта цифра приблизится к миллиону. «Агродиктант - одна из многих составляющих всей той глобальной работы, которая сейчас проводится государством для привлечения кадров в сельское хозяйство», - отметил важность массовой акции Игорь Дитрих. Вице-спикер добавил, что ему любопытно проверить свои знания, но результат тестирования будет оценивать по принципу «главное - участие».

В отличие от старшего поколения заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова призналась, что в сфере сельского хозяйства совсем «не подкована», но по её словам, от этого только интереснее. «Это возможность узнать что-то новое, расширить свой кругозор и в дальнейшем быть более компетентной. Тем более, впереди нас ждут большие вызовы, с которыми мы сталкиваемся уже сейчас – прежде всего, это экология, и мы должны быть более подготовленными», - озвучила точку зрения молодёжи Дарья Морозова.

Напомним, Всероссийский аграрный диктант реализуется в рамках федерального проекта «Единой России» «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке федеральных министерств и ведомств. Его проведение приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.