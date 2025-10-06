Псковcкая обл.
Общество

Депутаты, члены Молодёжного парламента и сотрудники аппарата Собрания ответили на вопросы агродиктанта

08.10.2025 13:56|ПсковКомментариев: 0

В день старта первого в истории Всероссийского аграрного диктанта, проходящего во всех регионах страны с 8 по 12 октября, Псковское областное Собрание депутатов стало одной из площадок для тестирования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

На вопросы агродиктанта ответили вице-спикеры Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян, депутаты Антон Минаков и Андрей Маковский, а также члены Молодёжного парламента и сотрудники аппарата Собрания.

Модератором мероприятия выступил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. «Агродиктант – это федеральный партийный проект, направленный на повышение уровня знаний об агропромышленном комплексе страны, раскрытие его потенциала и демонстрацию возможностей для развития. По сути, это знакомство жителей нашей страны с современным и технологическим АПК России», - обозначил цель масштабной акции парламентарий. Андрей Козлов вкратце рассказал о достижениях отечественных и региональных аграриев. Так, Псковская область последние десять лет демонстрирует уверенный рост, по ряду направлений наши показатели выше общероссийских.

Сам диктант прошёл в форме тестирования. Участникам на площадке Собрания было предложено ответить на 30 вопросов из категории «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК», всего же организаторами диктанта разработано четыре уровня сложности. Среди тестов не для профессионалов были вопросы, связанные с историей сельского хозяйства, поддержкой фермерства, применением удобрений, знаниями по обработке земли и выращиванию растений.

«Я сторонник того, что мы хоть и городские жители, но не должны забывать, что работа на земле – важный элемент нашей жизни. Не зря испокон веков говорят: земля – кормилица. Землю надо любить, меня этому ещё мой дед научил», - поделился мнением Армен Мнацаканян, признавшись, что сам является «заядлым дачником».

В дни проведения аграрного диктанта в Псковской области будет открыто 30 площадок, ожидается участие около тысячи человек, а в масштабах страны эта цифра приблизится к миллиону. «Агродиктант - одна из многих составляющих всей той глобальной работы, которая сейчас проводится государством для привлечения кадров в сельское хозяйство», - отметил важность массовой акции Игорь Дитрих. Вице-спикер добавил, что ему любопытно проверить свои знания, но результат тестирования будет оценивать по принципу «главное - участие».

 

В отличие от старшего поколения заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова призналась, что в сфере сельского хозяйства совсем «не подкована», но по её словам, от этого только интереснее. «Это возможность узнать что-то новое, расширить свой кругозор и в дальнейшем быть более компетентной. Тем более, впереди нас ждут большие вызовы, с которыми мы сталкиваемся уже сейчас – прежде всего, это экология, и мы должны быть более подготовленными», - озвучила точку зрения молодёжи Дарья Морозова.

Напомним, Всероссийский аграрный диктант реализуется в рамках федерального проекта «Единой России» «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке федеральных министерств и ведомств. Его проведение приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
