Общество

Студенты и молодые ученые со всей страны представили свои проекты на фестивале «Наука вне границ 2.0»

11.10.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

Проектный интенсив, на который собралось сто студентов, аспирантов и молодых ученых со всей страны, финалистов Межрегионального фестиваля научно-образовательных и исследовательских проектов «Наука вне границ 2.0» стартовал в Псковском госуниверситете 10 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото: ПсковГУ

На конкурс, организованный ПсковГУ в рамках фестиваля «#Вместе с российской наукой» было прислано более 2000 заявок из 42 регионов России. Эксперты ПсковГУ отобрали сто наиболее перспективных, а их авторы стали участниками финальной проектной сессии.

Практически все работы, созданные для «Науки вне границ 2.0», нацелены на создание конкретного продукта – учебного курса, методики или мероприятия. Как отмечают организаторы, среди исследований преобладает гуманитарно-социальное направление, но наблюдается устойчивая тенденция к междисциплинарности: инженеры учитывают социальную значимость своих разработок, а гуманитарии активно используют технологические методы анализа данных.

Технические и инженерные проекты были посвящены разработке новых материалов и химических составов, применению машинного обучения, и цифровому моделированию. В естественно-научном и биомедицинском направлении было много тем, связанных с внедрением биомедицинских решений: оптогенетика, хирургическая симуляция, эпигенетика воспалений, цифровизация медицины.

Гуманитарный блок был представлен проектами по исследованию эмоционального интеллекта, карьерной грамотности, профилактике выгорания и стресс-менеджмента, а также анализу культурной идентичности, языковых концептов и философских проблем справедливости и ответственности.

Авторы работ, посвященных образовательным и культурным инициативам, концентрируются на вопросах популяризации науки среди детей и молодежи, развития интерактивных форм обучения, цифровизации культурного и языкового пространства.

На проектном интенсиве сто финалистов конкурса работали в группах - вели научные дискуссии, разбирали кейсы и под руководством ведущих ученых Псковского университета дорабатывали свои проекты. Затем состоялась защита научных работ перед экспертной комиссией.

Также участники фестиваля посетили Первую передовую инженерную школу Союзного государства, где создаются технологии для крупных заводов России и Беларуси.

Межрегиональный фестиваль научно-образовательных и исследовательских проектов «Наука вне границ 2.0» является частью Всероссийского проекта «#Вместе с российской наукой», организованного ПсковГУ при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
