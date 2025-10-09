Общество

Два ветерана и Почетных гражданина города Пскова скончались на этой неделе

Ушли из жизни Почётные граждане Пскова, ветераны Великой Отечественной войны – Геннадий Василюк и Андрей Осекин, сообщается в Telegram-канале главы города Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Геннадий Иванович Василюк – человек удивительной судьбы и несгибаемого мужества. Он был единственным в нашей области, кто был награжден медалью "За оборону Ленинграда". Ребёнком он пережил все ужасы блокады, был спасён и воспитан бойцами батальона связи», - сообщил градоначальник.

В 13 лет он показал себя блестящим учеником и стал «Отличным связистом». В наградных документах отмечено, что он всегда был в первых рядах лучших бойцов, стойко перенося все тяготы фронтовой жизни. Он прошёл славный боевой путь до самого конца войны, который встретил на острове Саарема. После Победы Геннадий Иванович посвятил себя мирному труду, получил высшее образование и много лет проработал в сфере связи, а с 1989 года стал псковичом.

«Андрей Михайлович Осекин был призван в армию в ноябре 1944 года. Его служба – это тоже часть великой истории. В июне 1945 года он в составе охраны обеспечивал безопасность советской делегации на знаменитой Потсдамской конференции, где решалась судьба послевоенного мира. После демобилизации он связал свою жизнь со строительством, участвуя в возведении многих объектов в Псковской области, куда он впоследствии переехал на постоянное место жительства», - пишет Борис Елкин.

Прощание с Андреем Осекиным состоится во вторник, 14 октября, в 12:00, в церкви Успения с Полонища на улице Георгиевской, 3А.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича и Андрея Михайловича. Это невосполнимая утрата для всего Пскова. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах», - подытожил глава города.