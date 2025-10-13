В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории

В Великих Луках сотрудники комитета по физической культуре и спорту совместно с тренерским составом спортивных школ «Атлетика» и «Олимпия» провели уборку территории, прилегающей к Старореченскому ручью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
В уборке территории приняли участие 10 человек. Администрация города Великие Луки обращается ко всем учреждениям и организациям, независимо от их организационно-правовых форм, с призывом провести работы по санитарной уборке и очистке как закрепленных за ними территорий, так и прилегающих участков общего пользования.
К масштабной работе присоединяются и горожане. Для всех желающих сделать город чище запланированы общегородские субботники, которые пройдут 17 и 31 октября, а также 7 ноября.
Узнать о планируемом мероприятии и заявить о желании в нем участвовать либо о желании организовать собственный субботник на какой-либо конкретной территории можно, позвонив в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города по телефонам:
Сотрудники УЖКХ окажут содействие в выборе территории, даты и времени проведения субботника (при необходимости), а также в предоставлении инвентаря и техники для вывоза собранного мусора.