Общество

В Великих Луках состоится осенний месячник по благоустройству территории

22.09.2025 14:43|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках с 1 октября по 20 ноября состоится осенний месячник по благоустройству территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Изображение: администрация города Великие Луки

Администрация города призывает учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм, провести работы по санитарной уборке и очистке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, закрепленных улиц и скверов.

Также великолучане приглашаются к участию в общегородских субботниках, запланированных на 17, 31 октября и 7 ноября.

«Призываем всех жителей города принять участие в осеннем месячнике по благоустройству города. Давайте вместе сделаем наш город красивее и уютнее!» - отмечают в администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей
