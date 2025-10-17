Общество

Выдра Барни из псковского подворья «Птичий дворик» переехала в новый вольер

Самец выдры по кличке Барни, который поселился в псковском подворье «Птичий дворик», переехал в новый вольер, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Птичий дворик» / сообщество «ВКонтакте»

«Барни переехал в новый дом! И этот переезд стал возможен благодаря вам! Просторный вольер с уютным теплым домиком и бассейном построен на ваши пожертвования, еще раз благодарим от всей души и сердца. Посмотрите, как выдрёнок осторожно знакомится с новой территорией. Заглядывает в каждый уголок и засовывает мордочку в воду», - написали сотрудники подворья.

Ранее сообщалось, что самец выдры не позволяет брать его на руки и обладает сложным характером.

Малыша нашли 17 июня на берегу реки в центре Пскова.