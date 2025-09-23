Общество

В вольере выдренка Барни в псковском подворье «Птичий дворик» будет бассейн

Продолжается строительство вольера для выдренка Барни, который поселился в псковском подворье «Птичий дворик», сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Птичий дворик» / сообщество «ВКонтакте»

«Внутри будет домик и бассейн, часть вольера будет под крышей, дело близится к завершению. Строит Геннадий Александрович, своими руками», - рассказали сотрудники подворья.

Отмечается, что вольер получился большой - 4,2 на 5,3 метра.

Ранее сообщалось, что детеныш выдры не позволяет брать его на руки и обладает сложным характером.

Малыша нашли 17 июня на берегу реки в центре Пскова.