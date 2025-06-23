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Общество

В псковском «Птичьем дворике» пожаловались на характер малыша выдры Барни

26.06.2025 15:21|ПсковКомментариев: 0

Детеныш выдры по кличке Барни в псковском подворье «Птичий дворик» не позволяет брать его на руки и обладает сложным характером, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фото: подворье «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Как можно быть таким милым на фотографиях и таким диким злыднем в жизни? Барни только на фотках после купания мимимишый, друзья, внешность обманчива! На самом деле у малыша жуткий характер, и на руки его не может взять никто из нас, кроме Сабины (что в общем-то понятно, все-таки дикий самец). С Бухлей не сравнить, короче говоря», - сообщили в подворье.

Представители подворья отметили, что помимо хорошего рациона питания, малыш купается два раза в день, а уборку в его вольере проводят трижды за сутки.

«Но надо отдать ему должное, какает в один уголок, чистоплотный мужчина. Просто пять раз», - заключили в подворье.

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Напомним, осенью 2022 года другая выдра - по кличке Бухля - поселилась на территории подворья «Птичий дворик». В настоящий момент она живет на свободе. Вольер выдры ранее заняла птица Баклаша.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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